Fidesz-KDNP kerethirdetés - élő közvetítés és elemzés a HírTV-n

Ma 16:00-kor a Fidesz–KDNP bemutatja országos listáját, amely kijelöli a kormánypártok politikai irányvonalát a következő ciklusra. A „kerethirdetésként” is emlegetett eseményen nemcsak a biztos befutó helyek sorsa dől el, hanem az is láthatóvá válik, mekkora teret kap a generációváltás és a rutinos politikai tapasztalat a nemzeti táborban.

A HírTV rendkívüli élő közvetítéssel jelentkezik a helyszínről, amelyet stúdióbeszélgetés és elemzés követ. 

Tartsanak velünk, és tudják meg első kézből, kikkel vág neki a Fidesz–KDNP a 2026-os választási küzdelemnek!

 

