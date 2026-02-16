Fidesz-KDNP kerethirdetés - élő közvetítés és elemzés a HírTV-n

Ma 16:00-kor a Fidesz–KDNP bemutatja országos listáját, amely kijelöli a kormánypártok politikai irányvonalát a következő ciklusra. A „kerethirdetésként” is emlegetett eseményen nemcsak a biztos befutó helyek sorsa dől el, hanem az is láthatóvá válik, mekkora teret kap a generációváltás és a rutinos politikai tapasztalat a nemzeti táborban.