Aki elszigeteltségről beszélt, az most hallgat: Washington nyíltan az Orbán-kormány mellé állt

A magyar–amerikai kapcsolatok valós aranykorát és a két ország közötti megbonthatatlan szövetséget hirdette ki Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök. A Karmelita kolostorban tartott sajtótájékoztatón nemcsak egy stratégiai jelentőségű, polgári atomenergetikai megállapodást írtak alá, hanem az amerikai diplomácia feje egyértelmű üzenetet küldött a nemzetközi közvéleménynek is: Magyarország és kormányfője nincs elszigetelve.
Rubio hangsúlyozta, hogy Washington elkötelezett Orbán Viktor és a magyar kormány sikere mellett, rámutatva, hogy a budapesti kabinet eredményessége egyben Donald Trump elnök és az Egyesült Államok sikere is. Kollégánk, Udvari Anna tudósítása szerint a két ország együttműködése a jövőben még több területre terjedhet ki, tovább mélyítve a kétoldalú gazdasági és politikai kötelékeket.