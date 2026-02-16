Aki elszigeteltségről beszélt, az most hallgat: Washington nyíltan az Orbán-kormány mellé állt

Rubio hangsúlyozta, hogy Washington elkötelezett Orbán Viktor és a magyar kormány sikere mellett, rámutatva, hogy a budapesti kabinet eredményessége egyben Donald Trump elnök és az Egyesült Államok sikere is. Kollégánk, Udvari Anna tudósítása szerint a két ország együttműködése a jövőben még több területre terjedhet ki, tovább mélyítve a kétoldalú gazdasági és politikai kötelékeket.