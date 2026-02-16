A vonatközlekedést is befolyásolták Olaszországban a szabotázsakciók

Szélsőbaloldali aktivisták újabb szabotázs-akciókkal zavarták meg a téli olimpiát, illetve a vasúti közlekedést. Az akciók egyik célja az volt, hogy kínos helyzetbe hozzák az infrastruktúráért felelős minisztert, Matteo Salvinit. A jobboldal szerint ezek az akciók az olasz utazók és az olasz kormány elleni támadások, amelyek egyre inkább az 1970-es évek terrortámadásaira hasonlítanak.
Baloldali anarchisták bénították meg az olasz gyorsvasúti közlekedést az ország fő vasútvonalain. A téli olimpia kezdete óta ez volt a második hétvége, amikor kábeleket égettek azért, hogy lehetetlenné tegyék a közlekedést a Róma-Firenze, illetve a Róma-Nápoly vonalon. Az anarchisták közölték: a támadásokkal arra törekszenek, hogy kormányozhatatlanná tegyék az országot. A szélsőbaloldali anarchista csoportok nemcsak a vasút, hanem a téli ötkarikás játékok ellen is tiltakoznak, ugyanis szerintük az olimpia kárt tesz az Alpok és a Dolomitok hegyeiben.
Az ügyészség terrorizmus vádjával indított nyomozást, a kormány pedig szigorítást ígér. A kormány úgy látja, hogy új jogszabályok kellenek az anarchista bűncselekmények ellen is.