A vonatközlekedést is befolyásolták Olaszországban a szabotázsakciók

Baloldali anarchisták bénították meg az olasz gyorsvasúti közlekedést az ország fő vasútvonalain. A téli olimpia kezdete óta ez volt a második hétvége, amikor kábeleket égettek azért, hogy lehetetlenné tegyék a közlekedést a Róma-Firenze, illetve a Róma-Nápoly vonalon. Az anarchisták közölték: a támadásokkal arra törekszenek, hogy kormányozhatatlanná tegyék az országot. A szélsőbaloldali anarchista csoportok nemcsak a vasút, hanem a téli ötkarikás játékok ellen is tiltakoznak, ugyanis szerintük az olimpia kárt tesz az Alpok és a Dolomitok hegyeiben.

Az ügyészség terrorizmus vádjával indított nyomozást, a kormány pedig szigorítást ígér. A kormány úgy látja, hogy új jogszabályok kellenek az anarchista bűncselekmények ellen is.