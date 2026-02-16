Orbán Viktor: Ha kormányra kerül a Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció, ki fogják zsebelni a magyarokat

A miniszterelnök úgy fogalmazott szombati évértékelő beszédében, hogy a napnál is világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani.

Magyarországnak futja Európa legbőkezűbb családtámogatására, rezsicsökkentésre, a 13. és 14. havi nyugdíjra, új gyárakra, a magyar falu programra, diákhitelre, munkáshitelre, és az otthonteremtésre - emlékeztetett a kormányfő. Azonban a Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció visszagyűjtené azt az összeget, amit a nemzeti kormány eddig elvett és odaadott a magyar embereknek.

Orbán Viktor szerint ezt a filmet már láttuk, és voltak, akik 2002-ben nem hallgattak rájuk, majd minden magyar család nyögte 8 éven át. A miniszterelnök hangsúlyozta: egy rossz döntés 2026-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül.

Németh Balázs, a Fidesz frakció-szóvivője szerint az elmúlt időben tökéletesen letisztult a két választási lehetőség, ami a magyar választópolgárok előtt áll. A Tisza Párt Brüsszel, Ukrajna és a multik érdekét akarja kiszolgálni, Orbán Viktor pedig az egyetlen, aki nemet mer, nemet tud és nemet akar mondani Brüsszelnek. Németh Balázs elmondta, a Tisza Párt brüsszeli irányt akar Magyarországnak, azonban a magyar út nem a megszorításokról, nem a háborúról, és nem a migrációról szól.