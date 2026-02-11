NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Választás dönthet a háború sorsáról? Ukrajna nagy lépésre készül

Ukrajna elnökválasztásra, valamint népszavazásra készülhet egy esetleges békekötésről - írják nyugati lapok.

A beszámolók szerint a választást és a referendumot egy időben tartanák meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban leszögezte: a tűzszünet előfeltétele bárminemű választásoknak. Ráadásul a választási irodának több hónapra lenne szüksége a szavazás előkészítéséhez. Egy orosz-ukrán békemegállapodás legnagyobb akadálya továbbra is a területi vita, a Donyec-medence sorsa. 

Dunda György foglalta össze a részleteket Ungvárról.

 

