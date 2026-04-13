A Hormuzi-szoros stratégiai jelentősége évtizedek óta megkérdőjelezhetetlen

Az eredménytelen tárgyalásokat követően Donald Trump újabb lépést jelentett be Irán felé: az Egyesült Államok haditengerészete ellenőrzés alá vonja a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, és akár meg is állíthatja azokat a szállítmányokat, amelyek bevételt juttatnak Teheránnak.
Az amerikai–iráni egyeztetések ugyan több kérdésben előrelépést hoztak, a kulcskérdésben azonban nem történt áttörés. Az iráni nukleáris program ügyében továbbra sincs megállapodás. Washington erre reagálva most a gazdasági nyomásgyakorlás egy újabb eszközéhez nyúl.