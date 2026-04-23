Mit jelent ma amerikainak lenni?

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága megkezdte a születéssel szerzett állampolgárság eltörlését célzó elnöki rendelet ügyének tárgyalását. A több mint kétórás szóbeli meghallgatáson a bírák mindkét felet alaposan kérdőre vonták. Az ügy nemcsak több millió ember jogállását érintheti, hanem az amerikaiak önképét is, és felveti a kérdést, hogy mit is jelent ma „amerikainak lenni”.