Elbukott a Tisza-párt "mérgezett vizek" kampánya

A Greenpeace vizsgálata szerint nincs szennyezés a gödi gyárnál, ami rávilágít, hogy a Magyar Péter által gerjesztett félelem csupán politikai kampányfogás volt.

A Greenpeace legfrissebb mérései szerint az akkumulátorgyár vizsgálat nem mutatott ki határértéket meghaladó szennyezést Gödön. Ezzel a Magyar Péter által tematizált „halálgyár” víziója az intellektuális becsapás kategóriájába került. 

A környezetvédelmi hergelés hirtelen megszűnt, amint a választási győzelem megszületett, bizonyítva, hogy a Tisza-párt számára az ügy csak eszköz volt.

 

