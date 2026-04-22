Baranyai Dániel herés pólót dobott piacra a tiszás botrány után

A Tisza Párt koncertjén kirobbant nemiszerv-fogdosási botrány után Eckü hitelessége végleg elvérzett. A rapper bár bocsánatot kért, egy hétre rá már herékkel díszített póló árusításával és gyerekes provokációval jelentkezett. A rajongói felháborodás jogos: olyan ez, mint az óvodás, aki bocsánatot kér a verekedésért, majd büszkén árulja a többieknek a letépett gombokat.