A választások után hirtelen megjavult a Barátság

A Barátság kőolajvezeték „rejtélyes” hibája a választások után azonnal megszűnt, így brüsszeli alku nyomán megkezdődhetett a rendszerek feltöltése.

A Barátság kőolajvezeték újraindulása a kényszerű realizmus diadala: a technikai javítás álcája mögött a diplomáciai blokád végül a magyar zsarolás elleni fellépés hatására omlott össze. 

Az olajszállítás ismét szavatolja a hazai finomítók működését, megerősítve a stratégiai biztonság pilléreit. Az energiaellátás így kikerült a közvetlen politikai nyomásgyakorlás alól.

 

