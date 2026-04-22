Pilótának hazudta magát a magyar Tinder-hódító

A „Kapj el, ha tudsz” magyar változatában Kis Zsolt Erik pilóta és lottónyertes képében fosztott ki tucatnyi nőt. A sorozatcsalás során 300 millió forintot zsákmányolt, miközben a Tinder segítségével hálózta be áldozatait.

Menekülése során az FBI körözési lista közelébe került, végül a TEK csapott le rá. Most a rácsok mögött, szakácsként várja szabadulását.