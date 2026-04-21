Milliárdos támogatások után lett fojtogató a levegő? Kocsis Máté kitálalt

A közéleti lojalitás természetrajza sokszor emlékeztet a hűtlen házastársra, aki csak addig marad a családi fészekben, amíg a közös kassza bőségesen telik. Kocsis Máté éles kritikája szerint Wáberer György és Borbás Marcsi a nemzeti oldal árulója, mivel hosszú évek anyagi biztonsága után fordítottak hátat az őket felemelő közösségnek.

A korábbi stratégiai megállapodás és a milliárdos állami megbízások úgy tűnik, hirtelen emlékezetkiesés áldozatai lettek, amint a politikai pálfordulás kényelmesebbnek bizonyult.