Széteshet a román koalíció a megszorítások miatt

A bukaresti kormánykoalíció a szétesés szélén táncol, miután a Szociáldemokrata Párt a megszorítások és a párbeszéd hiánya miatt megvonná a bizalmat a kormányfőtől.

A romániai kormánykoalíció stabilitása kártyavárként omladozik, miután a szociáldemokraták a megszorító intézkedések miatti népszerűségvesztéstől tartva kihátrálnának a kabinet mögül. Ilie Bolojan miniszterelnök ragaszkodása a hatalomhoz egyfajta politikai patthelyzetet eredményezett, ahol a racionalitás helyét átvette a taktikai túlélés. 

A kormányozhatatlanság kockázata és a növekvő költségvetési hiány közepette a partnerek közötti bizalom végleg elpárolgott Bukarestben.

 

