Nincs határértéket meghaladó szennyezés a hazai akkumulátor-gyárak környezetében

A Greenpeace országos vizsgálata végleg eloszlatta a sötét fellegeket az akkumulátor-gyárak felett, hiszen egyetlen mintában sem találtak egészségre káros anyagot. A környezetvédelmi szabályozás és a következetes hatósági szigor láthatóan gátat szabott a korábbi félelmeknek.

Miközben a politikai szereplők katasztrófát vizionáltak, a technológiai fejlődés és a biztonságos gyártás kéz a kézben jár. A zöld szervezet jelentése nyugvópontot jelenthet az ipari és ökológiai vitákban.