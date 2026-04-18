Részegen ért célba, most a kiutasítás ellen küzd – abszurd sztori a sífutás világából

Ikonikus csapatot hívott vendégségbe Harsányi Levente a szombat esti Harsányba, de ez már egyáltalán nem újdonság. Levente üde kisugárzása és humora ismét belengi a stúdiót. A megosztó témák mellett a műsorvezető mással is készült a vendégeknek.

Kollányi Zsuzsi igazi királynőként érezheti magát Kótai Mihály, Szécsi Zoltán, Kautzky Armand és a csapat vezető, Harsányi Levente társaságában.

Egy poénos történet az adásból:

10-12 sört és 5-6 töményt ivott meg verseny közben egy sífutó az oslói világkupa-futamon. A 23 éves brit származású Gabriel Gledhill 50 kilométeren át víz helyett a nézőktől kért italokkal frissített, majd részegen beesett a célba, ráadásul két józan versenyzőt is megelőzött. Ez azonban kevés a boldogsághoz. A norvég hatóságok szerint, a korábban felszolgálóként és modellként is dolgozó sportoló keresete nem elég a norvég tartózkodási engedélyhez, így jó eséllyel az országot is el kell hagynia. Ezért gőzerővel feleséget keres, hogy a házasság révén maradhasson.