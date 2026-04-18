Olaszország kettészakad: Ukrajna támogatása helyett saját válságkezelést követelnek

Míg Volodimir Zelenszkij 4 hónap után ismét ellátogatott Giorgia Melonihoz, addig egyre többen gondolják úgy Olaszországban, hogy nem Ukrajnára, hanem az olaszokra kellene költeni a háborúra elkülönített forrásokat. Egyre többen vallják, hogy Ukrajna az Európai Unióba sem léphetne be, és gyorsított eljárást sem lenne szabad alkalmazni az esetében.

Rövid idő alatt már harmadszor fogadta az ukrán elnököt Giorgia Meloni Rómában. Volodimir Zelenszkij szokásos európai útja során Rómától sem pénzt, sem fegyvert nem kaphatott. A Matteo Salvini vezette Liga ugyanis már tavaly nyomatékosan kérte a fegyverszállítások leállítását. Mivel a csomag titkos, ezért valószínűsíthető, hogy többek között technikai segítségnyújtás és orvosi ellátás érkezhet Olaszországból. De van, aki szerint ez is kevés.

Az Öt Csillag mozgalom azonban a baloldali pártok között legerőteljesebben ellenzi az Ukrajnának nyújtott segítséget és az Unióba való belépést is. Az egyik probléma szerintük a határok kérdése lehet, ami Ukrajnában még nem tisztázott.