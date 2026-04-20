Az iráni háború miatt 18 százalékos élelmiszer-infláció fenyegeti Olaszországot

Az iráni háború miatt elszabadult az élelmiszer-infláció Olaszországban; a paradicsom luxuscikk lett, az árak pedig akár 18 százalékkal is nőhetnek év végéig.

Az iráni háború láncreakciója elérte az olasz konyhákat, ahol a friss zöldség már nem alapanyag, hanem státuszszimbólum. Miközben a traktorok gázolajának és a műtrágyának az ára az egekbe szökik, a családok kénytelenek visszatérni a takarékos tészta-étrendhez. 

A 18 százalékosra jósolt élelmiszer-infláció árnyékában a brüsszeli energiapolitika kudarca húsba vágó valósággá vált. Az árrobbanás miatt a hús és a friss paradicsom helyét átveszi az olcsóbb szénhidrát.

 

