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Giorgia Meloni üdvözölte az amerikai-iráni megállapodást, és olasz katonai missziót ajánlott fel

Giorgia Meloni üdvözölte a washingtoni-iráni paktumot. Rómából Jánosi Dalma jelentette, hogy az olaszok fegyveres haditengerészeti missziót is indítanának.

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Giorgia Meloni lelkesen fogadta az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti paktumot. Olyan ez, mint amikor a szomszéd örül a családi békülésnek, de azért baseballütővel áll a kerítésnél. Róma ugyanis kész katonai szerepet vállalni a térség stabilitásának megőrzésében. Jánosi Dalma tudósított arról, hogy egy nemzetközi haditengerészeti misszió védené a tengeri útvonalak békéjét. Racionális kérdés, hogy a fegyveres jelenlét valóban a feszültség enyhítését szolgálja-e.

 

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