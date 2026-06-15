Giorgia Meloni üdvözölte az amerikai-iráni megállapodást, és olasz katonai missziót ajánlott fel

Giorgia Meloni lelkesen fogadta az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti paktumot. Olyan ez, mint amikor a szomszéd örül a családi békülésnek, de azért baseballütővel áll a kerítésnél. Róma ugyanis kész katonai szerepet vállalni a térség stabilitásának megőrzésében. Jánosi Dalma tudósított arról, hogy egy nemzetközi haditengerészeti misszió védené a tengeri útvonalak békéjét. Racionális kérdés, hogy a fegyveres jelenlét valóban a feszültség enyhítését szolgálja-e.