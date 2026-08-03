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A ceutai migrációs hullám nyomán 22 európai ország összehangolt uniós fellépést sürget

22 európai ország vezetője közös levélben fordult az unió vezetéséhez. A dokumentumban arra kérik az Európai Unió Tanácsának ír elnökségét, hogy dolgozzon ki összehangolt európai választ a kialakult helyzetre. Bár Ceutából a migránsok többségét visszaküldték Marokkóba, a kísérő nélkül érkezett kiskorúak továbbra is a spanyol exklávéban maradtak.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Alexandros Michailidis
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Míg a felnőtt migránsok jelentős részét visszatoloncolták Marokkóba, a nemzetközi és a spanyol jog nem teszi lehetővé a kísérő nélkül érkezett kiskorúak azonnali kiutasítását. Emiatt hozzávetőleg 500 fiatal továbbra is Ceutában tartózkodik. A kialakult helyzet miatt Giorgia Meloni olasz és Mette Frederiksen dán miniszterelnök kezdeményezésére 22 európai ország közös levélben fordult Brüsszelhez. Ebben azonnali és összehangolt európai fellépést sürgetnek a marokkói partoknál fekvő spanyol exklávéra nehezedő migrációs nyomás kezelésére. Az olasz baloldal ennek ellenére a kormányt vádolja. 

Matteo Salvini arra emlékeztetett, hogy éveken át bíróságra kellett járnia az Open Arms spanyol hajó ügye miatt, amely kizárólag Olaszországban akarta partra tenni a fedélzetén tartózkodó migránsokat. A mostani fejlemények fényében azt mondta: még büszkébb arra, hogy ezt akkor nem engedte.

A ceutai eseményeket követően Olaszország azonnal visszaállította a részleges határellenőrzést a Spanyolországból érkezőkkel szemben. Az olasz kormány emellett arra is emlékeztetett, hogy Pedro Sánchez spanyol kormánya a közelmúltban mintegy 500 ezer, már az országban tartózkodó illegális bevándorlónak adott letelepedési engedélyt. A kabinet szerint ez a lépés egész Európa biztonságát veszélyezteti.

 

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