Hetek óta tart a sötétség a szigetországban

Donald Trump amerikai elnök szerint a szankciók a szigetország felemelkedését szolgálják, ám a helyiek egyre elkeseredettebbek, miközben Oroszország nyíltan beállt a sarokba szorított karibi szövetségese mögé.
Kétségbeesett edénycsörömpölés veri fel a koromsötét havannai éjszakák csendjét: a kubaiak így tiltakoznak az országot megbénító, hetek óta tartó áram- és üzemanyaghiány ellen. Miután Washington egy katonai akcióval eltávolította a hatalomból a legfőbb olajszállító partnert, Venezuelát, Kuba ellátása januárban gyakorlatilag összeomlott.
Donald Trump amerikai elnök szerint a szankciók a szigetország felemelkedését szolgálják, ám a helyiek egyre elkeseredettebbek, miközben Oroszország nyíltan beállt a sarokba szorított karibi szövetségese mögé.