Hetek óta tart a sötétség a szigetországban

Kétségbeesett edénycsörömpölés veri fel a koromsötét havannai éjszakák csendjét: a kubaiak így tiltakoznak az országot megbénító, hetek óta tartó áram- és üzemanyaghiány ellen. Miután Washington egy katonai akcióval eltávolította a hatalomból a legfőbb olajszállító partnert, Venezuelát, Kuba ellátása januárban gyakorlatilag összeomlott.