Magyar Péterrel együtt segítené Ukrajnát az uniós csatlakozáshoz vezető úton az ír miniszterelnök

Magyar Péter mentegetőzött felszólalásában, miután kiderült, hogy a kormány jóváhagyta nagyköveti szinten az első tárgyalási fejezet megnyitását az ukrán uniós csatlakozáshoz. A kormányfő az ír miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón azt állította:

Ahhoz, hogy Magyarország jó szívvel el tudja fogadni az ukrán csatlakozás folyamat elindulását, Kijevnek Kijevnek be kell tartania az ígéreteit, amelyeket bele kellene foglalnia az unió felé tett vállalásaiba.

Bár Ukrajna korábban számos ígéretet tett, a 2017-es oktatási, valamint a 2019-es nyelvtörvény jelentősen korlátozta az országban élő nemzetiségek jogait.

Kijev támogatásának fontosságát hangsúlyozta az ír miniszterelnök is. Micheál Martin kiemelte, hogy Ukrajna számára létfontosságú a mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatás, valamint az a megállapodás, amely lehetővé teszi az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter előkészítésének megkezdését. Írország július 1-jén veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ezért a megbeszélésen kiemelt téma volt a következő hétéves költségvetés, valamint a bővítési folyamat is.

„Nagyra értékelem Magyarország konstruktív hozzáállását az uniós csatlakozás ügyében” - erről már az ukrán külügyminiszter beszélt. Andrij Szibiha örömét fejezte ki, hogy új korszak kezdődik az ukrán-magyar kapcsolatokban.

Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, azonban az érdemi egyeztetések nem indultak el az Orbán-kormány vétója és határozott tiltakozása miatt.