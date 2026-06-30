Az olasz Liga párt képviselője az arcot elfedő női viseletet bírálta, a muszlim közösség feljelentette

A muszlim közösség tagjai bíróság elé állítják a kormányon lévő Liga párt egyik politikusát. A konfliktust az robbantotta ki, hogy Silvia Sardone, a Liga EP-képviselője június 12-én a közösségi médiában közzétett egy videót, amely az iszlamizációra és a közbiztonság hiányára irányítja a figyelmet. A felvételen a politikus egy teljesen fátyolozott, arcát is elfedő nőt állít meg az utcán, aki éppen egy babakocsit tol, és tudatja vele, hogy Olaszországban a törvény tiltja a teljes arcot elfedő viseletet.

A részleteket Jánosi Dalma foglalta össze Rómából.