Kiemelt videók

Az olasz Liga párt képviselője az arcot elfedő női viseletet bírálta, a muszlim közösség feljelentette

Komoly jogi és politikai csata alakult ki Olaszországban, miután a muszlim közösség képviselői feljelentést tettek a kormányon lévő Liga párt EP-képviselője ellen. Az olasz politikusnak azért kell bíróság elé állnia, mert felemelte szavát a muzulmán nők teljes arcot elfedő viselete ellen. A Matteo Salvini vezette kormánypárt elkötelezetten küzd az iszlám térhódítása ellen Olaszországban, és kiáll a nyugati értékek védelmében.

  • Híradó
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Birute Vijeikiene
Vágólapra másolva!

A muszlim közösség tagjai bíróság elé állítják a kormányon lévő Liga párt egyik politikusát. A konfliktust az robbantotta ki, hogy Silvia Sardone, a Liga EP-képviselője június 12-én a közösségi médiában közzétett egy videót, amely az iszlamizációra és a közbiztonság hiányára irányítja a figyelmet. A felvételen a politikus egy teljesen fátyolozott, arcát is elfedő nőt állít meg az utcán, aki éppen egy babakocsit tol, és tudatja vele, hogy Olaszországban a törvény tiltja a teljes arcot elfedő viseletet.

A részleteket Jánosi Dalma foglalta össze Rómából.

 

Továbbiak a témában