Újabb terrorista rejtőzködő sejtet tartóztattak le Olaszországban

Egy 22 éves, marokkói származású olasz fiatalembert tartóztattak le a hatóságok Reggio Emilia városában, akit nemzetközi terrorizmus céljából történő toborzással vádolnak. A rendőrség egy lakossági bejelentést követően vette őrizetbe a férfit, aki egy késes támadást tervezett végrehajtani. A merénylet tervezett helyszínén több ezer nézőt vonzó kosárlabdameccset és egy főtéri koncertet is rendeztek. A férfi konkrét utasításokat kapott az Iszlám Állam támogatóitól, akik kiképzést és anyagi támogatást ajánlottak neki egy olaszországi vagy külföldi merénylet végrehajtásához.

Rómából Jánosi Dalma foglalta össze a részleteket.