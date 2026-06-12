Új korszak kezdődik az EU-ban: kötelezővé vált a migrációs paktum alkalmazása

Életbe lépett az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma, a kétéves türelmi idő után. Ennek értelmében a tagállamoknak kötelezően alkalmazniuk kell az abban foglaltakat. Így a migráció által leginkább érintett országokkal szembeni szolidaritás jegyében az országoknak három lehetőségük lesz: a menedékkérők átvétele, technikai támogatás vagy pénzügyi hozzájárulás.

"A migráció olyan európai kihívás, amelyet európai szintű megoldással kell kezelni. Olyan megoldással, amely egyszerre hatékony, igazságos és határozott. Ezt nyújtja a Migrációs és Menekültügyi Paktum."



Ezekkel a szavakkal jelentette be még 2024-ben az Európai Bizottság elnöke a migrációs paktum bevezetését. Úgy fogalmazott, hogy biztonságosabbá teszik az európai határokat illetve gyorsabb, hatékonyabb visszatérítési eljárásokat fognak alkalmazni.

A kétéves türelmi idő után a tagállamoknak kötelezően alkalmazniuk kell a szabálycsomagban foglaltakat - emlékeztetett az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa.

A leginkább migrációs nyomás alatt álló országokkal szembeni szolidaritás jegyében a többi tagországoknak három lehetősége van: menedékkérők átvétele, technikai támogatás nyújtása vagy pedig pénzügyi hozzájárulás. Az Európai Bizottság felmérése szerint Magyarország nincs semmilyen érdemi migrációs nyomásnak kitéve. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormánynak arányos módon kellene hozzájárulni a probléma kezeléséhez: bevándorlók befogadásával, vagy pénzügyi hozzájárulással.

A Kereszténydemokrata Néppárt követeli, hogy Magyar Péter mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy a paktum "jogi rést ütne a határkerítésen", át kellene engedni a migránsokat és át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött bevándorlókat.