Új migrációs szabályok léptek életbe az Európai Unióban

Később pedig érkezett hozzánk Kusai Sándor volt pekingi nagykövet és Robert C. Castel az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, a Magyar Nemzet főmunkatársa.

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-Életbe lépett a Migrációs Paktum

Ma lép életbe az Európai Unió átfogó migrációs és menekültügyi paktuma. Az Európai Bizottság eredetileg 2020 szeptemberében terjesztette elő a tíz jogi aktusból álló javaslatcsomagot. A politikai megegyezés eléréséhez azonban közel négy évnyi nehéz, kompromisszumokkal teli tárgyalássorozatra volt szükség. A csomagot az Európai Parlament és a tagállamok minisztereit tömörítő Tanács végül 2024 tavaszán fogadta el minősített többséggel. Ezt követően a tagállamoknak egy kétéves felkészülési és átmeneti időszak állt rendelkezésükre, amelynek lejártával a szabályozás a mai naptól kezdve kötelezően alkalmazandó.



-Háborús készülődés zajlik a balti-térségben

A balti államok tartanak az ukrajnai háború átterjedésétől az elmúlt hónapokban történt drónincidensek miatt. Észtországban, Lettországban és Litvániában komoly háborús felkészülés zajlik, a védelmi költségvetések megugrottak, a katonai gyakorlatok intenzívebbé váltak, leginkább az orosz exklávéval, Kalinyingraddal határos Litvániában. Kalinyingrád egy Litvánia és Lengyelország között elterülő orosz terület, ahol nukleáris fegyverek szállítására alkalmas Iszkander rakétarendszerek találhatóak.



-Amerika kivonja harci képességeinek jelentős részét Európából