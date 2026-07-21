Kiemelt videók

A bolognai városvezetés ingyenessé tenné a befogadó központjaikban élő migránsoknak a buszos utazást

Míg a bolognaiak emelt jegyárat fizetnek, addig a főként Afrikából érkező külföldiek számára ingyenes lenne az utazás a városban. A legnagyobb kormánypárt szerint az ötlet diszkriminatív a bolognaiakkal és az olaszokkal szemben, akik adót fizetnek az országban.

  • Híradó
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Mino Surkala
Vágólapra másolva!

Ingyenessé tenné a buszjegyeket a migránsoknak Bologna baloldali vezetése. A polgármester a lépést azzal indokolja, hogy a nehéz helyzetből induló külföldieknek joguk van használni a tömegközlekedési eszközöket. A városban a buszjegy ára 2,5 euróra emelkedett a közelmúltban, ami hozzávetőleg 900 forintnak felel meg. Ez az összeg az egyetemi városban élő diákok nagy részének magas, de a nyugdíjasok is szívesen utaznának ingyen. Emilia-Romagna tartomány és központja, Bologna az ország egyik legvörösebb része. A baloldal mind a tartományi, mind pedig az önkormányzati választásokon fölényesen szokott győzni. 

Bolognában nem csak a buszjegyet kaphatják ingyen a külföldiek. Az iskolákban tavaly szeptember óta halal-menüvel várják az iszlám hitű tanulókat. Ugyanakkor a számos jóléti intézkedés eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem segítette elő az asszimilációt. Ebben a tartományban pakisztáni szülők azért ölték meg a lányukat, mert az nem az általuk választott férfihoz akart hozzámenni.

 

Továbbiak a témában