Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei Irán új legfelsőbb vezetője

Bejelentették az iráni állami tévében, hogy a volt legfőbb vezető, Ali Hamenei fiát jelölték ajatollahnak. Ali Hamenei a múlt heti amerikai és izraeli csapások első hullámában halt meg. Ezt követően átmenetileg egy háromtagú vezetői tanács vette át az ország irányítását. A legfőbb vezető kiválasztásáról 88 ember döntött, akiket kizárólag a rezsim iránti lojalitásuk alapján jelölnek ki.

Az új legfelsőbb vezető, Mojtaba Hamenei egy 56 éves pap, és bár soha nem töltött be kormányzati pozíciót, ő lesz az ország spirituális vezetője és legfőbb hatósága. Az új vezető kinevezésére egyelőre sem Izrael, sem pedig az Egyesült Államok nem reagált. Donald Trump azonban már korábban kijelentette, hogy Hamenei fia elfogadhatatlan számára, illetve jelezte azt is, hogy szerepet kíván játszani Irán új vezetőjének kiválasztásában. Az iráni vezetők azonban kategorikusan elutasították azt az elképzelést, hogy az amerikai elnöknek bármilyen beleszólása lehet ebbe a folyamatba.

Mindeközben a közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek, sőt a támadásaikat már az új vezető nevében viszik véghez. Az egyik ma éjjel Izrael felé kilőtt rakétán már a „Szolgálatára, Szajjid Mojtaba” felirat is szerepelt.