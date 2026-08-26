Titokzatos moszkvai látogatás: Oroszországba utazott a CIA igazgatója

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- Moszkvába látogatott a CIA igazgatója

A CIA igazgatója, John Ratcliffe kedden, augusztus 25-én Moszkvába látogatott – számolt be több amerikai média. Sem az amerikai, sem az orosz hatóságok nem erősítették meg egyelőre a látogatást, amelyet előzetesen nem jelentettek be. Ez lenne John Ratcliffe első ismert oroszországi látogatása azóta, hogy 2025-ben az amerikai külföldi hírszerzés élére került. Az út célja egyelőre nem ismert. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy „nincs erről információja”. Korábban azt állította, hogy a héten nem terveznek a Kremlben találkozót az amerikai kormányzat képviselőivel.



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