Budapestre érkezik a Zayed Jótékonysági Futás

A Zayed Jótékonysági Futás 2026. május 16-17-én Budapestre érkezik, és története során először kerül megrendezésre Európában. A több mint 25 éves múltra visszatekintő futóverseny a közösség és a jótékonyság jegyében kínál élményt futóknak és családoknak egyaránt.

Május 16-án a Városliget délelőtt a játékos gyermek-, délután pedig a családi futásoknak ad otthont.

Május 17-én a szintén a Városligetben megrendezett 3 és 5 km-es távok mellett a főesemény, a 10 km-es verseny Budapest legszebb pontjain halad keresztül.

A Városligetben kulturális és gasztronómiai programokra lehet számítani.