Budapestre érkezik a Zayed Jótékonysági Futás

A témáról Saud Hamad Ghanem Hamad Alshamsi, az Egyesült Arab Emírségek magyarországi nagykövete beszélt a Napindítóban.
A Zayed Jótékonysági Futás 2026. május 16-17-én Budapestre érkezik, és története során először kerül megrendezésre Európában. A több mint 25 éves múltra visszatekintő futóverseny a közösség és a jótékonyság jegyében kínál élményt futóknak és családoknak egyaránt.
Május 16-án a Városliget délelőtt a játékos gyermek-, délután pedig a családi futásoknak ad otthont.
Május 17-én a szintén a Városligetben megrendezett 3 és 5 km-es távok mellett a főesemény, a 10 km-es verseny Budapest legszebb pontjain halad keresztül.
A Városligetben kulturális és gasztronómiai programokra lehet számítani.