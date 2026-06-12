Csörgőlabda adja vissza a sport élményét a látássérülteknek

A csörgőlabda sport sokak számára ismeretlen, pedig régen nagyágyúk között tartották számon a magyar férfi válogatottat. Sajnos ma már nincs ez így, pedig rengeteg fiatal van a vakok és gyengénlátók között, akiknek ez a sport a minden. Ami a mindent jelenti, a sport, a társasági élet, a csapat és ami a legfontosabb, a pályán nem látássérültek, hanem profi sportolók vannak, akik nem sajnálatra vágynak, hanem szurkolásra és ami minden sportoló álma, a Magyar Himnusz éneklése a dobogó legfelső fokán.