Lelátó - Bronzérmes lenne a Paks az idény végén

„Nincs már több benne” – így jelentette be visszavonulását a magyar labdarúgás nagy ígérete, az U20-as világbajnoki bronzérmes, felnőtt Európa-bajnoki résztvevő MTK-csatár, Németh Krisztián, akinek Liverpoolban anno még Robbie Keane is a vetélytársa volt.
A tartalomból:
A Ferencváros nyerte meg a labdarúgó MOL Magyar Kupát! A sorozat történetének 86. fináléjában a Zalaegerszeg és az FTC találkozott a Puskás Arénában. A 0-0-val végződő rendes játékidő után a 2x15 perces ráadásban a zöld-fehérek hátvédje, Toon Raemaekers szerezte a győzelmet jelentő gólt. A Ferencváros így története során 25. kupagyőzelmét aratta, ami rekordnak számít.
Fordulatos, hétgólos mérkőzésen győzte le hazai pályán a Debrecent a Paks az NB I harminckettedik fordulójában. A tolnaiak ezzel megelőzték közvetlen riválisukat a tabellán, és egy fordulóval a bajnokság vége előtt felléptek a harmadik helyre. A bronzérem megszerzéséhez már csak egy lépés hiányzik, Pakson azonban továbbra sem tekintik lefutottnak a versenyt. A játékosok és a szakmai stáb szerint ugyanakkor már az is komoly eredmény lenne, ha sikerülne dobogón zárniuk a szezont.