Lelátó - Bronzérmes lenne a Paks az idény végén

a labdarúgó Fizz Ligában. Műsorunkban erről beszélt a csapat vezetőedzője, és a gárda 25-szörös válogatott csatára, . Az idény végén visszavonul a 37-szeres válogatott labdarúgó, Németh Krisztián, aki ennek apropóján exkluzív interjút adott magazinunknak.

A Ferencváros nyerte meg a labdarúgó MOL Magyar Kupát! A sorozat történetének 86. fináléjában a Zalaegerszeg és az FTC találkozott a Puskás Arénában. A 0-0-val végződő rendes játékidő után a 2x15 perces ráadásban a zöld-fehérek hátvédje, Toon Raemaekers szerezte a győzelmet jelentő gólt. A Ferencváros így története során 25. kupagyőzelmét aratta, ami rekordnak számít.

Fordulatos, hétgólos mérkőzésen győzte le hazai pályán a Debrecent a Paks az NB I harminckettedik fordulójában. A tolnaiak ezzel megelőzték közvetlen riválisukat a tabellán, és egy fordulóval a bajnokság vége előtt felléptek a harmadik helyre. A bronzérem megszerzéséhez már csak egy lépés hiányzik, Pakson azonban továbbra sem tekintik lefutottnak a versenyt. A játékosok és a szakmai stáb szerint ugyanakkor már az is komoly eredmény lenne, ha sikerülne dobogón zárniuk a szezont.





