Lelátó - Bronzérmes lenne a Paks az idény végén

„Nincs már több benne” – így jelentette be visszavonulását a magyar labdarúgás nagy ígérete, az U20-as világbajnoki bronzérmes, felnőtt Európa-bajnoki résztvevő MTK-csatár, Németh Krisztián, akinek Liverpoolban anno még Robbie Keane is a vetélytársa volt.

A tartalomból: 

  • 25. alkalommal magyar kupagyőztes a Ferencváros labdarúgócsapata. A Lelátóban megszólal a Zalaegerszeg elleni döntő hőse, Toon Raemaekers. 
  • Idén is begyűjtené legalább a bronzérmet a Paks a labdarúgó Fizz Ligában. Műsorunkban erről beszélt a csapat vezetőedzője, Bognár György és a gárda 25-szörös válogatott csatára, Böde Dániel.
  • Az idény végén visszavonul a 37-szeres válogatott labdarúgó, Németh Krisztián, aki ennek apropóján exkluzív interjút adott magazinunknak.  

A Ferencváros nyerte meg a labdarúgó MOL Magyar Kupát! A sorozat történetének 86. fináléjában a Zalaegerszeg és az FTC találkozott a Puskás Arénában. A 0-0-val végződő rendes játékidő után a 2x15 perces ráadásban a zöld-fehérek hátvédje, Toon Raemaekers szerezte a győzelmet jelentő gólt. A Ferencváros így története során 25. kupagyőzelmét aratta, ami rekordnak számít. 

Fordulatos, hétgólos mérkőzésen győzte le hazai pályán a Debrecent a Paks az NB I harminckettedik fordulójában. A tolnaiak ezzel megelőzték közvetlen riválisukat a tabellán, és egy fordulóval a bajnokság vége előtt felléptek a harmadik helyre. A bronzérem megszerzéséhez már csak egy lépés hiányzik, Pakson azonban továbbra sem tekintik lefutottnak a versenyt. A játékosok és a szakmai stáb szerint ugyanakkor már az is komoly eredmény lenne, ha sikerülne dobogón zárniuk a szezont. 


 
 

 

