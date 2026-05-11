Hat új lenyomattal gazdagodott a Magyar Sportcsillagok Fala

A Magyar Sportcsillagok Falát már 6 új kézlenyomat gazdagítja, olyan sportolóké, akik a paraúszásban, súlylökésben, kalapácsvetésben, távolugrásban és gátfutásban gyarapították a magyar sporttörténet sikereit.

A kalapácsvető Pars Krisztián sajnos nem tudott egy baleset miatt megjelenni. De mások mellett Engelhardt Katalin és Ráczkó Gitta paraúszók, és Tajti-Márton Anita súlylökő is ott voltak. Varga Zsolt olimpiai bajnok vízilabdázó szövetségi kapitányként is letette névjegyét és most kézlenyomatát is az asztalra. Szalma László helye pedig már régóta megvolt a Sportcsillagok Falán, miután a 830 centiméteres magyar bajnoki rekordja 41 éve tartja magát távolugrásban. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó is büszke a kitüntetett figyelemre.

Ma már nem egyértelmű, mi is jelent igazi értéket, azonban a fiatalok számára a Sportcsillagok Fala még mindig komoly iránymutatásul szolgálhat. Baji Balázs szerint nehéz a fiatalsághoz eljuttatni a sport erejét, mert nagy a konkurencia a figyelmükért, ami a digitális térben folyik, a zsebükben lévő kütyü pedig azonnali örömforrást, sikereket ad.

A Magyar Sportcsillagok fala tehát 6 újabb kiválósággal gazdagodott, akik a hit, a kitartás, az alázat és a szorgalom képviselői, a 100 éves intézmény több mint 100 csillagával együtt.