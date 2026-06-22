Búcsú egy igazi szuperhőstől

64 nap alatt a Föld körül: történelmi rekorddal és egy hős elszántságával győzött a 2024/25-ös Vendée Globe-on Charlie Dalin, aki 2025. január 14-én hajnalban, szinte hihetetlen idővel futott be a Les Sables d’Olonne-i kikötőbe. A francia szólóvitorlázó nemcsak a korábbi rekordból faragott le csaknem tíz napot, de a végsőkig titkolt, súlyos betegségén is felülkerekedett a vízen. Bár a tengeren a legprofibb navigátorként és hajómérnökként mindenkinél gyorsabbnak bizonyult, a rákkal szembeni legfontosabb csatáját végül elveszítette. A sportvilág egy végtelenül szerény, zseniális bajnokot gyászol, aki emberfeletti küzdelemmel írta be magát a vitorlázás történetébe.