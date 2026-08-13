2027-ben ismét Szeged ad otthont a gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságnak

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke a hétfői sajtóeseményen elmondta: a szervezés már elkezdődött, a vb kreatív koncepciója kezd letisztulni, szeptemberben pedig összeáll és megkezdi munkáját a szervezőbizottság. A sportvezető kiemelte, hogy a korábbiakhoz hasonlóan eredményes és színvonalas vb-t szeretnének rendezni, amelyen az élménymaximalizálás lesz ezúttal a középpontban. “Sok élménymorzsát helyezünk el, kezdve már autópálya bejáratánál, majd folytatva a versenyzői, nézői területeken, a shuttle busz megállójában” – fogalmazott. Ezekkel az a céljuk, részletezte Schmidt Gábor, hogy a versenyzőket, edzőket, sportvezetőket, támogatókat, újságírókat és persze a nézőket állandó, sok élmény érje, amit aztán meg tudnak osztani közösségi felületeiken.