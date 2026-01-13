Amíg más a fűtött szobából okoskodik, ők életeket mentenek a borsodi jégvilágban

Az extrém hideg nem válogat, és Borsodban a vörös kód elrendelése után szó szerint élet-halál harc folyik a Miskolc környéki fagyos éjszakákban. A Magyar Vöröskereszt helyi hősei emberfeletti munkát végeznek, hiszen a hajléktalanok mellett most a fűtetlen otthonokban didergők is a szociális intézmények azonnali segítségére szorulnak. Duberné Dunaveczki Éva intézményvezető szerint a tartós kint tartózkodás most végzetes lehet, ezért az utcai gondozószolgálat terepjárókkal kutatja fel a hó fogságába esett rászorulókat. Ez nem egy hollywoodi katasztrófafilm, hanem a kőkemény magyar valóság, ahol a szakemberek elszántsága az utolsó védvonal a fagyhalál ellen.