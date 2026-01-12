Amikor a pokol jege égette a bőrt: 120 ezer magyar veszett oda, Nógrád nem felejt

A történelemkönyvek lapjai sokszor sterilek, de a Nógrád vármegye dombjain menetelő hagyományőrzők lehelete nagyon is valóságos volt a hétvégén. A második világháború legtragikusabb magyar fejezete, a Doni áttörés évfordulóján a 16-os Honvéd Katonai és Hagyományőrző Egyesület idén is bizonyította: a hűség nem üres frázis. Miközben a modern világ sokszor a saját árnyékától is megijed, ezek a férfiak Varsánytól Nógrádsipekig meneteltek, hogy leróják kegyeletüket a mintegy 100-120 ezer elveszett lélek előtt. Bozó Tibor altábornagy és vitéz Bakos Gyula elnök vezetésével a megemlékezés túllépett a protokolláris kötelezőkön: ez valódi zarándoklat volt a becsület ösvényén.