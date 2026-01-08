Egy ősi pogány hagyomány, amit máig imádnak az olaszok

A vidám és hangos rendezvény elnevezése: „Viva la Befana”, vagyis „Éljen a jóságos boszorkány”. Ezt a pogány ősi hagyományt máig követik Olaszországban. Egy jóságos banya apró ajándékokkal lepi meg a gyermekeket január 6-án, édességeket és cukorból készült szenet rejt a kicsinyek zoknijaiba. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon érkeztek meg a háromkirályok, azaz a napkeleti bölcsek a Kis Jézus jászlához. Vannak olyan keresztény családok, ahol ilyenkor adják át a karácsonyi ajándékokat.

A Szent Péter téren több száz népviseletbe öltözött személy vonult fel, zászlópergetők és népi zenekarok tették idén is felejthetetlenné az ünnepet, mely egyben a jubileumi év záró eseménye volt. A középkori hagyományokat őrző zászlódobálók XIV. Leó pápának kedveskedtek mutatványaikkal.