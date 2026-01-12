Fehérbe borult a kontinens: a Reuters is a magyar tél szépségét csodálja

Az égi áldás – vagy ahogy a reggeli dugóban ülők aposztrofálják: a fehér átok – az elmúlt napokban nem fukarkodott: bőséges havazás borította be a kontinenst. Ám amíg máshol a káosz úr, nálunk a természet esztétikája dominált: a Csepel Kavicsos-tó éteri látványa még a mértéktartó Reuters hírügynökség érdeklődését is felkeltette, világhírűvé téve hazánk téli báját. A közösségi oldalakon eközben a humor vette át a hatalmat: a hiánycikké vált hólapát utáni hajsza népi sporttá nemesedett, a lépcsőházi üzenőfalak pedig a kortárs drámairodalom gyöngyszemeivé váltak. A téli táj szépsége vitathatatlan, ám a magyar ember találékonysága még ennél is lenyűgözőbb: ha nincs szánkó, jó a lavór is, ha pedig a hótorlasz nem enged, a kreativitás utat tör.