Nicolás Maduro: Venezuela után már a divatban is diktátor

Úgy tűnik a venezuelai diktátor politikai pályája véget ért, digitális karrierje viszont még csak most indul be. Ritkán fordul elő ugyanis, hogy egy politikai bukás - pláne ekkora - trendteremtő pillanattá válik, de Nicolás Maduro most ezt is megugrotta. Amikor az amerikai egységek hajnalban elfogták Venezuela első emberét, a világ nemcsak a bilincseket nézte. Hanem azt a bizonyos szürke melegítőt is.

Egyetlen fotó elég volt Donald Trump közösségi oldalán és a kép bejárta a digitális univerzumot. És még mielőtt az első politikai elemzések elkészültek volna, a közösségi média már eldöntötte: ez bizony divatpillanat. A webáruházak polcairól gyakorlatilag egyetlen hétvége alatt elkapkodták a pipás sportmárka szürke, kapucnis mackóját, amelyből egy szett ára 80-90 ezer forint között mozog az online piactéren.

Szóval Maduro, akit épp az ágyából rángattak ki, így vált a világ egyik legváratlanabb stílusikonjává. A magyarázat egyszerű, mondhatni prózai: kommandósok, hajnali rajtaütés, semmi idő az öltözködésre, csak a kéznél lévő, kényelmes viselet. Csakhogy az internet népét ez cseppet sem érdekelte. A melegítő jelképpé vált: A digitális kárörömé. Innen pedig már nem volt visszaút. AI-generált képek és videók lepték el a közösségi oldalakat, a geopolitikai dráma pillanatok alatt mémháborúvá vált.

De Venezuelában ez a történet nem most kezdődött. Madurónak ugyanis már évekkel ezelőtt született egy másik énje. Ő Super Bigote, vagyis Szuper Bajusz. A köpenyes, Super Marióra hajazó rajzfilmes szuperhős Maduro hivatalos alteregója, aki az állami tévében és az interneten Venezuela ellenségei ellen harcol. Szuper Bajusz erejét - honnan máshonnan - a bajuszából meríti, ellenfelei között pedig rendszeresen feltűnik egy szőke, maszkos antihős a Fehér Házból, a célzás nem különösebben burkolt.