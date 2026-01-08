Saját fia ölhette meg az amerikai sztárt

Rob Reiner, amerikai színész, rendező producer. Számos nagysikerű film kapcsolódik nevéhez, mint a Tortúra, Szerelem a Fehérházban, Világgá mentem vagy a Bakancslista. Hosszan lehetne még sorolni a sokszínű színészi és rendezői életművet.

A rendőrség vasárnap holtan találta a 78 éves Rob Reinert, és a 70 éves feleségét Michele-t Hollywood-i otthonukban.

Romy Reiner, lányuk értesítette a hatóságokat. A helyi rendőrség azonnal vizsgálatot indított.