Vendégeink többek között az alábbi hírekről mondtak véleményt a stúdióban, tartsanak velünk!

- A világ leggazdagabb női között izgalmas átrendeződés zajlik

- Jó karban lévő, tapasztalt arisztokrata káros szenvedélyektől mentes fiatal hölgyet keres házasság és fiú örökös biztosítása céljából

- "Meg fogjuk védeni a fiatalokat a digitális Vadnyugattól" - közölte a spanyol miniszterelnök

- Egyetlen hét alatt megérkezett a menny és a pokol is egy német futballbíró életébe