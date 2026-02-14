NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes

A világ leggazdagabb női között izgalmas átrendeződés zajlik

A Harsány vendégei, Móri Ildikó, Hajas László, Bárdosi Sándor és Sebők Vilmos könnyed stílusban vitatták meg a hét aktualitásait.

  • Harsány
  • 36 perce
  • Frissítve: 34 perce
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Vendégeink többek között az alábbi hírekről mondtak véleményt a stúdióban, tartsanak velünk!

- A világ leggazdagabb női között izgalmas átrendeződés zajlik
- Jó karban lévő, tapasztalt arisztokrata káros szenvedélyektől mentes fiatal hölgyet keres házasság és fiú örökös biztosítása céljából
- "Meg fogjuk védeni a fiatalokat a digitális Vadnyugattól" - közölte a spanyol miniszterelnök
- Egyetlen hét alatt megérkezett a menny és a pokol is egy német futballbíró életébe

 

Továbbiak a témában