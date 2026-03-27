Szuperhősök és varázslók vették át az uralmat Budapesten

Két napra páncélosoké, szuperhősöké és varázslóké volt a terep a Hungexpó csarnokaiban.

Alkotók gyűltek össze, akik komolyan veszik a játékot. Az MVM Budapest Comic Con egy hihetetlenül látványos kavalkád, ahol a rajongás a közös nyelv.

A Hungexpo terei ritkán telnek meg ennyire sokszínű világgal. Az MVM Budapest Comic Con találkozóra két nap alatt csaknem 30 ezer látogató volt kíváncsi. A popkultúra legnagyobb hazai eseménye idén is több csarnokot töltött meg a filmek, sorozatok, képregények és videojátékok univerzumával.

A szervezők a kínálatot úgy állították össze, hogy egyszerre szolgálja a fanatikus rajongók elvárásait és azokat is, akik csak most ismerkednek ezzel a műfajjal.



A látogatók közvetlen közelből ismerhetik meg az alkotókat. A meghívott vendégek között ismert hazai és nemzetközi színészek szerepeltek, így a rajongók élőben találkozhattak azokkal, akiket eddig csak képernyőn, vagy mozivásznon láthattak.

A rendezvény egyik leglátványosabb és legnépszerűbb része a cosplay.