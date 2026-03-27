Tavaszi roham a kondiparkokban: ingyenes edzés, jobb közérzet

A tavasz beköszöntével egyre többen választják a szabadtéri sportolást. Nem véletlen: országszerte megtelnek az edzőparkok, ahol bárki ingyenesen, a friss levegőn mozoghat. De miért ilyen népszerűek a kondiparkok, és kik használják őket leginkább?

A kondiparkok egyik legnagyobb előnye, hogy bárki számára elérhetők. Az itt végezhető gyakorlatok többsége saját testsúllyal történik, így kezdők és haladók is könnyen megtalálják a számukra megfelelő mozgásformát.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a biztonság érdekében elengedhetetlen a megfelelő bemelegítés, és az edzés végén a nyújtás sem maradhat el. Ezek segítenek megelőzni a sérüléseket.

A szabadtéri edzés nemcsak a fizikai állapotot javítja, hanem a közérzetre is pozitív hatással van. A friss levegőn végzett mozgás során hatékonyabb az oxigénfelvétel, és a D-vitamin szint is emelkedik.