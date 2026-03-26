„Húzzál el a pics@ba!” – Videón, ahogy egy tiszás megüti Gulyás Virágot, a Mandiner újságíróját

A felvételen jól hallható, amint az agresszív férfi „ütlegeléssel” fenyegetőzik, miközben Gulyás Virág mandineres újságírót gyalázza. Az eset újabb szintet jelöl ki a kampányidőszak eldurvult politikai vitáiban.

A jelenet során egy hölgy is megpróbált közbeavatkozni, kérve a feleket, hogy fejezzék be a vitát, és jelezte, hogy állítása szerint a férfi nem támadt rá az újságíróra. A tiszás szimpatizáns azonban ekkor sem állt le, és tovább folytatta a verbális abúzust:

„Anyámat a szádra vetted, te ribanc!”

– kiabálta Gulyás Virág arcába, miközben folyamatosan korlátozni próbálta a munkavégzésben.