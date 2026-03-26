„Isten a tenyerén hordoz” – Sasvári Sándor a hitről, a lovakról és a fantom titkáról

Sasvári Sándor autodidakta gitárosból lett a Rock Színház alapembere, majd az ország „örök Jézusa”, aki nem csupán eljátszotta, hanem aszkéta módon készültve át is élte a Megváltó szerepét.

A színpad mellett életének másik tartóoszlopa a lovak iránti rajongás: volt idő, amikor feleségével egy saját építésű istállóban laktak, hogy hazahozhassák kedvenceiket. Legyen szó a duisburgi Nyomorultak Jean Valjean-járól vagy Az Operaház Fantomjáról, amelyet hatvan felett is egyedülálló energiával alakít,

Sasvári Sándor hitvallása változatlan:

„Isten, haza, család”.

A Budai Ivettnek adott interjúban, a HírTV Ikon Budai Ivettel című műsorben a művész őszintén mesél a hit erejéről, a tatterzallos kezdetekről és arról a belső tartásról, amely fél évszázada segíti őt a pályáján.