„Hagyják otthon az autót!” – Erre biztatják most az olaszokat a háborús ársokk miatt

Spórolásra biztatják az olaszokat a szakértők, mert annyira megdrágult az élet az iráni háború miatt. Azt javasolják, hogy autó helyett használjanak biciklit vagy tömegközlekedést, és elektromos főzőlapon főzzenek a gáztűzhely helyett.

Robbanásszerű áremelkedés indult meg Olaszországban az iráni háború kitörésének másnapján. Az olaszoknak eleve magasabb a rezsijük, mint a magyaroknak, de a benzin- és energiaárak megugrása sokakat megijesztett. A szakértők ezért spórolásra biztatják az őket, például, hogy cseréljék a gáztűzhelyet elektromos főzőlapra. Egy másik javaslat, hogy hagyják otthon az autót, és járjanak tömegközlekedéssel, vagy biciklivel és rollerrel.

A kormány azzal próbálta megfékezni az üzemanyagárak emelkedését, hogy átmenetileg csökkentette a benzin jövedéki adóját. 

A 20 napos engedmény majdnem 1 milliárd euróba, vagyis mintegy 400 milliárd forintba került.

Olaszországban nem csak a szakértők, hanem a politikusok is biztatták már spórolásra az embereket. Mario Draghi akkori miniszterelnök 2022 áprilisában azt kérte, hogy az olaszok kapcsolják ki a légkondicionálókat, ezzel is csökkentve Európa energiafüggőségét.

 

