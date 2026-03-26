Tokió után Budapest is rózsaszínbe borul

A tavasz egyik legvarázslatosabb pillanata idén is megérkezett: a japán meteorológiai szolgálat hivatalosan bejelentette a szakura szezon kezdetét Tokióban. A rövid ideig tartó, mégis lenyűgöző virágzás nemcsak Japánban, hanem világszerte – akár Budapesten is – különleges hangulatot teremt.

A cseresznyevirágzás, vagyis a japánul „szakura”, évszázadok óta a tavasz egyik leglátványosabb és legszimbolikusabb eseménye, amely elsősorban Japán kultúrájában gyökerezik. A rövid ideig tartó virágzás a természet megújulását és az élet múlandóságát is jelképezi, ezért különleges jelentőséggel bír. Évről évre turisták milliói érkeznek, hogy saját szemükkel lássák a rózsaszínbe boruló parkokat és városokat. A szakura így nemcsak természeti jelenség, hanem igazi közösségi élmény és világszerte ünnepelt látványosság is.



