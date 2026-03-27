Agrár országjárás: fontos kérdések kerültek terítékre Borsodban

Gazdafórumot szervezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Az eseményen szó esett az agrártámogatások helyzetéről és a következő időszak kihívásairól is.

Az Agrár országjárás keretében a szektor szakemberei arra is lehetőséget biztosítanak a gazdáknak, hogy első kézből kaphassanak információkat az őket érintő fejleményekről. Ezúttal Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, az Edelényi Kastélyszigeten szerveztek fórumot.

A terület és állatlétszám alapú támogatásoknál a 2025-ben megítélt előleg után most történnek a végkifizetések, így körülbelül 650 milliárd forint érkezhet a gazdákhoz. Az agrárium számára fontos a stabilitás, amely nagyban függ a jelenlegi politikai helyzettől.