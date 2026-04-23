Időutazás Londonban? - Naná!

Nem mindennapi látvány fogadta a hétvégén London belvárosában a közlekedőket: több száz korhű öltözetbe bújt kerékpáros lepte el az utcákat. A hagyományos Tweed Run résztvevői tweed zakóban, kalapban és vintage stílusú ruhákban tekertek végig a brit fővároson.
Mintha egy időkapu nyílt volna London belvárosában: elegáns tweed zakók, kalapok, bajuszok és századfordulós hangulat lepte el az utcákat. Közel ezer kerékpáros pattant nyeregbe a hagyományos, úgynevezett Tweed Runon, ahol nemcsak a stílus, hanem a jókedv is kötelező tartozék.
A rendezvény résztvevői szerint ez jóval több egyszerű felvonulásnál. A különleges öltözék és a bringázás szeretete egyszerre mozgatja meg a várost.