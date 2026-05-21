NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes

Forradalom a munkahelyeken: egyre több feladatot vesznek át a humanoid robotok

Már nem csak sci-fi: emberszabású robotok dolgoznak a gyárakban.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Már nem csak sci-fi: emberszabású robotok dolgoznak a gyárakban, fogadják a vásárlókat a boltokban, sőt, az idősek gondozásában szintén segítenek. A mesterséges intelligencia fejlődésével ezek a gépek egyre gyorsabban válnak a mindennapjaink részévé. A szakértők szerint a következő években alapjaiban változtathatják meg a munka világát.

A technológia alapja Kínából származik. Előre összeállított állapotban érkezik. Már így is rengeteg feladatra képes, de egyre több funkcióval bővítjük. Fizikai és mentális értelemben egyaránt feszegetjük a határokat. Jelenleg még a felhőben tárolt adatok és programok segítségével működik, de már dolgozunk egy másik megoldáson, tulajdonképpen egy hátizsákban vinné magával a szükséges számítástechnikai eszközöket.

 

Továbbiak a témában